Quem quer emprego? 300 vagas para esta quinta em Manaus

Manaus - Trezentas vagas de emprego serão ofertadas na manhã desta quinta-feira (05) . As oportunidades, ofertadas pela prefeitura e o programa 'Muda Manaus' estarão disponíveis nos postos do Sine e na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, bairro Monte das Oliveiras .

49 vagas disponíveis no Sine

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.



Posto Constantino Nery:



4 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá demonstrar os produtos para os clientes e realizar vendas. Obrigatório possuir CNH categoria "A", dentro do prazo de validade e veículo próprio.

2 Vagas – Empacotador - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá empacotar mercadorias e fazer devolução de produtos para as prateleiras.

3 Vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá apresentar e oferecer os serviços da empresa na tentativa de prospectar vendas.

1 Vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá efetuar cobranças externas. Obrigatório possuir CNH categoria "A", dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 Vaga – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função e disponibilidade para residir na BR 174.

3 Vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá apresentar e oferecer os serviços da empresa na tentativa de prospectar vendas externas, porta a porta.

1 Vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

5 Vagas – Atendente de Informações – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizar tarefas administrativas.

4 Vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará serviços na prospecção, negociação e realização da venda.

2 Vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará serviços administrativos.

2 Vagas – Agente de Portaria – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá possuir experiência na função para controle de entrada e saída de pessoas na empresa.Possuir curso de Agente de Portaria atualizado.

1 Vaga – Recepcionista – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá possuir experiência na função para recepcionar o público em geral.

Posto Sine Shopping Phelippe Daou:

5 Vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - realizar serviços de limpeza interna, externa e manutenção do ambiente limpo.

1 Vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar rotinas como: lavar, passar e cozinhar. Obrigatório ter disponibilidade para dormir 2 vezes na semana no local de trabalho.

1 Vaga – Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - realizar conferência e distribuição de carga e descarga de mercadorias.

1 Vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar rotinas administrativas e possuir curso de informática básica.

1 Vaga – Lavador de Veículos – Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar limpeza e conservação de veículos. Obrigatório ter CNH categoria "AD" dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Atendente de Delivery – Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido de viagem utilizando o aplicativo. Obrigatório ter cursos voltados para atendimento ao cliente. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.

05 VAGAS: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função; possuir CNH de categoria “D” ou “E”; ter cursos de direção defensiva, primeiros socorros e transporte coletivo de passageiros, entre outros na área, atualizados; ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

03 VAGAS: GESTOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração ou áreas afins).

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função ou funções correlatas; possuir pós-graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins; ter vivência em atendimento ao cliente, conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais; supervisionar e conviver em equipe; ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes; ter boa comunicação, ser proativo, comunicativo; e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: GERENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração ou áreas afins).

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função ou funções correlatas; possuir pós-graduação em gestão de negócios ou áreas afins; ter vivência em atendimento ao cliente, conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais; supervisionar e conviver em equipe; ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes; ter boa comunicação, ser proativo, comunicativo; e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

Programa 'Muda Manaus'

O atendimento será realizado no Monte das Oliveiras das 13h às 17h, na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho. Os interessados devem comparecer com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao público, ter disponibilidade para viajar para interior do estado, ser comunicativo, proativo. Que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).



15 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao cliente, possuir CNH “B”, ter habilidades para trabalho em equipe ser comunicativo, proativo. Que tenha disponibilidade de horário, (Documentação completa).

06 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Completo

Com ou sem experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento e abordagem ao cliente, ter domínio em tecnologias (smartphones e tablets), com desenvoltura para trabalho em equipe ser comunicativo, proativo e com disponibilidade de horário, (Documentação completa).



70 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência

OBS.: Com experiência em manutenção e poda em redes energizadas experiência em cesto simples, possuir cursos de NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), com CNH CATEGORIA “D”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).



80 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede predial, residencial e industrial, NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).



60 VAGAS: ELETRICISTA REDE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH “A” ou “B”, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. (APRESENTAR CERTIFICADOS DE CURSOS ORIGINAIS E CÓPIAS)

(Documentação completa).



01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).



02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).



02 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em organização de estoque ou atividades afins, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário, (preferencialmente que resida nos seguintes bairros: Cidade Nova, Parque das Nações, Novo Israel, Manôa, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova e bairros adjacentes).

(Documentação completa e laudo médico atualizado).



10 VAGAS: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com habilidade para atendimento público, proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).



01 VAGAS: AUXILIAR DE MECÂNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ser proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da Assessoria