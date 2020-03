Sine Amazonas divulga 39 vagas de emprego para esta terça-feira (10)

Os candidatos devem estar com os documentos originais | Foto: Internet

Manaus (AM) - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 39 vagas de emprego para esta terça-feira (10). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+ (Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).



A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na área; ter vivência em contato com fornecedores, habilidades para atendimento ao cliente; possuir desenvoltura para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência em jardinagem de paisagismo; ter habilidades para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na área de vendas, com disponibilidade para viajar; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com experiência em carretas, cavalo mecânico, empilhadeiras de pequeno e grande porte; proativo, comunicativo; ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com habilidades para atendimento ao cliente; possuir CNH “B”; ter habilidades para trabalho em equipe; ser comunicativo, proativo. Que tenha disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

10 VAGAS: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com habilidade para atendimento público; proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE MECÂNICO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Com experiência.

OBS.: Com experiência na função; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Sem experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática; ter habilidade para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática; ter habilidade para trabalho em equipe; possuir moto própria e CNH “A”; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática; ter habilidade para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

03 VAGAS: BALCONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática; ter habilidade para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário; ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

03 VAGAS: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática; ter experiência na função; habilidade para trabalho em equipe; ser proativo, comunicativo; com disponibilidade de horário; ter mobilidade para trabalhar.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





