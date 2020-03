Comitê de Diversidade promove roda de conversa sobre carreiras

Manaus - O Grupo Simões realizou como parte da programação pelo Dia Internacional da Mulher uma roda de conversa sobre ‘Carreiras’. A atividade faz parte das ações do Comitê de Diversidade criado pela empresa e que tem o objetivo de discutir e propor o desenvolvimento de práticas que auxiliam na adoção de ações inclusivas, levando em conta as muitas características de seus colaboradores.

A roda de conversa contou com a participação de Renata Melo, diretora de Supply Chain; Renata Yoshinaga, gerente de Qualidade e Meio Ambiente; Dyonny Bezerra, coordenadora de vendas de veículos novos da Murano; e Marina Pontes, supervisora comercial da Brasil Norte Bebidas (BNB). A mediadora do bate papo foi a advogada do Grupo Simões, Layana Moreira. Colaboradoras das unidades de todas as empresas que fazem parte do grupo estiveram participando da atividade.

Durante a conversa, as colaboradoras trocaram experiências sobre temas como os desafios que enfrentaram na carreira, como conseguem conciliar as atividades da vida pessoal e trabalho, importância de ter apoio para conseguir realizar as tarefas e não se cobrar quando não for possível executá-las.

Renata Melo, diretora de Supply Chain, ressalta que a iniciativa foi muito importante. “Foi possível perceber que muitos dos desafios enfrentados são comuns a todas as mulheres, seja na vida pessoal ou profissional. A conversa também foi um momento para nos inspirarmos umas nas outras e buscarmos o que desejamos", disse.

*Com informações da Assessoria