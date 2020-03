Projeto incentiva colaboradores a compartilhar conhecimentos

Manaus - A TIM vem apostando nos talentos de dentro de casa para garantir a gestão do conhecimento e uma equipe bem alinhada tecnicamente. Foram mais de 10 mil participações em treinamentos do programa Multiplicando Ideias, que promove o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais essenciais aos negócios por meio da disseminação interna. Os próprios funcionários atuam como “multiplicadores”: são capacitados pelo RH e ministram treinamentos para os colegas de trabalho, que podem se inscrever em cursos variados.

A iniciativa existe desde 2012 e já foram realizadas mais de 100 mil horas de treinamento. Em 2019, 121 colaboradores atuaram como multiplicadores, abordando assuntos como inovação, carreira, Internet das Coisas, jornada do cliente, tributação, entre outros.

O multiplicador se inscreve no programa voluntariamente ou é indicado pelo gestor. Ele passa por uma formação junto ao RH, que o auxilia, inclusive, na elaboração do material que será usado. Há um sistema de pontos, que prevê premiações em livros e cursos específicos para os profissionais que estão disseminando o conhecimento. A pontuação é realizada de acordo com a avaliação das aulas, levando em consideração o nível de recomendação do conteúdo e o público impactado.

O Multiplicando Ideias busca a disseminação do conhecimento de forma inovadora, sem a formalidade dos treinamentos convencionais, promovendo integração entre os colaboradores e reconhecendo aqueles que se propõem a compartilhar seu tempo e conhecimento com outros profissionais da companhia. A iniciativa foi finalista do último Prêmio Ser Humano, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil) para reconhecer e destacar e as melhores práticas em gestão de pessoas, identificar novos talentos e estimular o pensamento criativo.

Exemplos de sucesso

A especialista de RH na TIM, Helyda Guedes, de 32 anos, é uma das profissionais da empresa que aderiu ao programa desde o início. Formada em Psicologia e com MBA em Gestão com Pessoas, a multiplicadora é responsável por ministrar o Workshop de Carreira, que é voltado para todos os colaboradores da casa. De lá para cá, 10 turmas foram concluídas nos estados de Pernambuco, Pará, Goiás e no Distrito Federal.

“O objetivo do curso é proporcionar o autoconhecimento pessoal e profissional e assessorar na gestão da carreira”, explica Helyda. Ela comenta que o Multiplicando Ideias tem foco na gestão do conhecimento, de forma que a iniciativa garante a continuidade dos processos por meio do compartilhamento de informações, desde as mais básicas até as mais técnicas.

Outra história é a do Anderson Machado, de 36 anos, Senior Manager de Engenharia e multiplicador desde 2017. Ele ministra o curso de Accountability, termo que não possui uma tradução literal para o português e pode ser definido como “ter senso de dono”, e é destinado a todos os níveis da companhia. O gestor já finalizou seis turmas no Distrito Federal e em Goiás.

Segundo o gestor, o intuito do curso é popularizar os conceitos de accountability em toda a cultura organizacional. “O Multiplicando Ideias permite dividir o conhecimento com todos, de modo que a abordagem se iguale em cada nível. Além disso, garante um sentimento de pertencimento, já que possibilita que todos auxiliem na propagação dos conceitos e comportamentos do Accountability”, completa.

*Com informações da Assessoria