Trabalha na área de tecnologia? Há vagas de emprego em Manaus

Referência em P&D no Brasil, o Instituto ELDORADO é uma organização sem fins econômicos cuja missão de pesquisar e desenvolver soluções inovadoras, abrangentes, competitivas e de impacto à sociedade se cumpre há 20 anos. Com quatro unidades pelo País, o ELDORADO inaugurou sua atuação em Manaus no final de 2017 e tem contribuído estrategicamente para o desenvolvimento tecnológico das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com a crescente demanda das empresas do PIM para desenvolver seu ecossistema tecnológico, o ELDORADO pretende aumentar sua operação em Manaus, contratando mão de obra local e capacitando alunos de graduação, pós e profissionais do mercado por meio do projeto Hefesto, realizado em parceria com a UEA.

As vagas abertas em Manaus estão listadas abaixo e a inscrição deve ser feita on-line, no site jobs.kenoby.com/eldorado :

Analista de novos negócios:

Analista de qualidade de software - programas de user trial

Analista de recrutamento e seleção

Analista de software Android

Analista de telecomunicações

Analista de testes

Desenvolvedor Android/integração de software

Desenvolvedor iOS

Desenvolvedor Java Web

Desenvolvedor web fullstack

Especialista em gestão de produto

Estágio em desenvolvimento iOS

Estágio em testes de software – Android e iOS

Estagiário UI/UX

Líder técnico Android

Project leader web

UI/UX designer

