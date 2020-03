Quer trabalhar como repositor? veja as vagas de emprego em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus oferta nesta sexta-feira (20), 23 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus . Para evitar aglomeração e riscos de transmissão do novo coronavírus, os candidatos não precisam comparecer aos locais e devem enviar currículo e documentos por e-mail.

Os candidatos que estiverem dentro do perfil informado dos cargos deverão encaminhar seu CPF e currículo, junto aos documentos comprobatórios de escolaridade e cursos, com o nome da vaga descrito no assunto do e-mail: [email protected] .

A equipe do Sine Manaus entrará em contato para explicar aos candidatos como será feito o processo de seleção. Antes de enviar o currículo por e-mail, o candidato deverá realizar o cadastramento on-line pelo acesso.gov.br, para que a equipe consiga acessar a carta de encaminhamento.

Todos os postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, shopping Phelippe Daou e Via Norte, estão temporariamente fechados.

Confira as vagas oferecidas:

1 Vaga – Encarregado Geral de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 Vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 Vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 Vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função, cursos de NR-10 e NR-35.

1 Vaga – Vendedor interno com experiência em material de construção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará vendas internas.

4 Vagas – Atendente de Informações – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizando tarefas administrativas.

2 Vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função para fazer cortes e desossa bovina.

10 Vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - realizar reposição de mercadorias, abastecer prateleiras e gôndolas, manter padrão de exposição de mercadorias, organizar e armazenar produtos no estoque.

1 Vaga – Mecânico de automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em mecânica e em elétrica, experiência em manutenção preventiva e corretiva de autos inclusive empilhadeiras, controle de materiais, troca de peças para manutenção e ter disponibilidade de horário. Obrigatório ter CNH categoria "D" dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Vendedor externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar vendas externas e visitas aos clientes. Obrigatório possuir moto própria e CNH categoria "A" dentro do prazo de validade.

*Com informações da assessoria