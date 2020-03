Em meio à crise, Carrefour abre 5 mil vagas de trabalho

Manaus - Diante do aumento da demanda em todas as lojas do Brasil durante o período de isolamento social que se instalou no país para o combate ao Covid-19, o Carrefour abre 5 mil novas vagas de emprego com o objetivo de reforçar seus times para que todas as operações, neste momento, funcionem normalmente oferecendo aos clientes ainda mais eficiência no atendimento.

Os postos de trabalho são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos.

O diferencial desta contratação está no modo de seleção: tudo acontecerá no ambiente digital, desde a seleção dos candidatos, passando pelas entrevistas (online) até a contratação final, onde o novo colaborador poderá entregar todos os documentos digitalizados, sem precisar comparecer pessoalmente para a entrega.

"Estamos vivendo um momento atípico em todo o mundo e queremos contribuir para que todos continuem tendo oportunidades de trabalho. A escolha pelo processo digital garante a segurança do candidato, que não precisa sair neste momento em que se pede para ficar em casa, e otimiza o processo de seleção, tanto para nós quanto para aqueles que estão em busca de uma oportunidade", afirma João Senise, Vice-Presidente de RH do Grupo Carrefour Brasil.

Há oportunidades em todas as cidades do Brasil, no entanto, há um número maior de vagas nos municípios de Manaus (Amazonas), Distrito Federal (Brasília), Goiânia (Goiás), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná), Campinas, Ribeirão Preto, ABC, Baixada Santista e na capital paulista, todas localizadas no estado de São Paulo.

Para se candidatar às vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o segundo grau completo. Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Para essa vaga, é necessário atuar com reposição, precificação, verificação de validade e apoio às demandas dos clientes das áreas têxtil, utilidades do lar, papelaria, ferramentas, brinquedos, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, congelados, mercearia, limpeza e higiene pessoal.

Já para o cargo de auxiliar de perecíveis, é necessário ter experiência como auxiliar na produção, organização, limpeza e ter atuado no apoio às demandas do clientes nas áreas de frios e laticínios, padaria, açougue, peixaria e frutas, legumes e verduras.

Quem deseja ocupar a vaga de agente de prevenção, precisa ter o segundo grau completo para atuar na fiscalização e controle de movimentação de mercadorias e pessoal, controle de quebras, monitoramento de câmeras, segurança patrimonial e orientação ao público.

O cargo de recepcionista de caixa requer interesse em atuar no registro e recebimento das mercadorias nos pontos de vendas, organização de check stand e apoio às demandas dos clientes.

"Neste momento em que há aumento da frequência de consumidores nas lojas, estamos expandindo nossos serviços e nos preparando para atender a crescente demanda, tanto por meio das lojas físicas quanto por compras online. Além disso, é uma oportunidade de trabalho para milhares de brasileiros em diversas cidades do país", acrescenta Senise.

Como se candidatar?

Os interessados devem se cadastrar por meio do site http://www.99jobs.com/carrefour . A seleção será realizada a partir desta semana e as vagas permanecerão abertas até o preenchimento total dos cargos.

*Com informações da assessoria