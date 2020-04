Grupo Boticário abre vagas de emprego na área digital

O Grupo Boticário está com 76 vagas de emprego abertas para diferentes postos de trabalho na área digital, distribuídas em Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Os profissionais selecionados deverão colaborar no desenvolvimento de produtos digitais para toda a cadeia do grupo, da indústria às lojas.

Neste momento, há vagas de emprego no Grupo Boticário nas funções de consultor de planejamento, desenvolvedor, analista de planejamento, analista de demanda, gerente de vendas, consultor de vendas, gerente de loja, entre outras profissões.

“O Grupo Boticário acredita na inovação como o ponto de partida para a perenidade do negócio. O investimento nessa frente ganhou uma dimensão ainda maior nos últimos anos e, por isso, estamos demandando mais profissionais qualificados em tecnologia e especificamente em digital, que deem sustentação a esse processo e continuem impulsionando a modernização tecnológica do Grupo, o que para nós é irreversível”, destaca o diretor de TI do grupo, Daniel Knopfholz.

De acordo com assessoria de imprensa, a abertura das vagas é resultado da expansão que o Grupo Boticário vem realizando nos últimos anos no setor de Inovação, com investimentos de R$ 300 milhões. Entre alguns dos destaques da área estão a reforma e construção de novas fábricas e centros de distribuição com adoção de tecnologia que alia inovações tecnológicas e sustentabilidade; construção de dois novos laboratórios para aprimoramento dos processos de produção; o aplicativo desenvolvido para revendedoras; uso de nanotecnologia e pioneirismo no desenvolvimento de métodos alternativos para testes de produtos, tendo sido o primeiro fabricante a desenvolver a pele 3D no país.