Assaí Atacadista abre 1000 vagas de emprego em todo o País

| Foto:

Para quem está desempregado, uma oportunidade de trabalho. O Assaí Atacadista está selecionando profissionais nas cinco regiões do País para reforçar seu quadro de colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus. São cerca de mil vagas, entre efetivas e temporárias, para os cargos de operador de caixa, operador de loja, operador de Centro de Distribuição e auxiliar de refeitório.

Os interessados podem se cadastrar no site da empresa, o http://www.assai.com.br/trabalhe-conosco, clicando na opção Banco de Talentos.

Qual a escolaridade para ser candidato aos cargos?

É necessário ter Ensino Médio completo e ser maior de 18 anos para concorrer a uma das vagas. Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo foi adaptado para ser realizado online. Apenas a última etapa pode ser realizada presencialmente.

Qual é o negócio da empresa?

Negócio de atacado de autosserviço do GPA, um dos maiores grupos varejistas do País, o Assaí atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral que buscam economia em compras de grande volume.

Atacadista que mais cresce no Brasil, a rede está presente nas cinco regiões do País, com 167 lojas distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.

Conta com uma plataforma própria de serviços financeiros, o Passaí, composta por cartão próprio e uma maquininha de cartão de crédito e débito. Anualmente, o Assaí recebe mais de 250 milhões clientes em suas unidades.

Em 2019, foi eleito o atacadista mais admirado do País pelo ranking IBEVAR-FIA.