Eneva lança programa com 75 vagas para Amazonas e Roraima

MANAUS - A empresa Eneva/SA, que tem operações no Amazonas e Roraima, informou nesta terça-feira (27) que está aberto o Programa de Qualificação de Novos Operadores, com o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na unidade de exploração e produção de gás natural do Campo de Azulão, no município de Silves (AM) e a usina termoelétrica Jaguatirica II, em Boa Vista (RR).

A Eneva é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica.

Requisitos para candidatura:



Ter formação técnica nas áreas de mecânica, elétrica, eletromecânica, automação, petróleo e gás, sistemas a gás ou afins, concluído ou cursando, ou graduação em engenharia, concluída ou cursando;Ser residente em uma das seguintes cidade: Itapiranga, Itacoatiara ou Silves (AM); Boa Vista ou Bonfim (RR).

Para se candidatar é preciso ter no mínimo 18 anos; ser colaborativo, curioso e gostar de desafios.

Etapas do Programa

1ª etapa – Qualificação Teórica

2ª etapa – Qualificação Prática

3ª etapa – Contratação

Ao todo, são 75 vagas divididas da seguinte forma: 30 vagas para o estado do Amazonas e 45 para o estado de Roraima e os candidatos aprovados para a 1ª etapa, passarão por uma qualificação teórica, prevista para iniciar em julho/2020.

Inscrições para vagas no Programa da Eneva

Para ter acesso a mais informações sobre o Programa de Qualificação de Novos Operadores da Eneva e realizar sua inscrição, clique neste link aqui e você será direcionado para a página de candidatura da empresa. Lembrando que o prazo para inscrições é até dia 07/06.