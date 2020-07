Sine Amazonas disponibiliza e-mails para atendimento on-line

O retorno gradual para o funcionamento tem sido feito de forma reduzid | Foto: divulgação





Manaus - O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), gerenciado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está disponibilizando e-mails para atendimento ao público. Os novos canais são direcionados para recebimento de currículos, cadastro de vagas para empregos, orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital e atendimento direto para solução de divergências do Seguro-Desemprego.

Seguindo o decreto governamental do Estado e devido ao cenário atual com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os postos do Sine Amazonas tiveram suas atividades temporariamente suspensas. O retorno gradual para o funcionamento tem sido feito de forma reduzida, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), atendendo apenas o público que possui alguma divergência no Seguro-Desemprego. E ainda, recebendo no local somente casos que não podem ser resolvidos de forma on-line, tomando todos os cuidados necessários, o que resultou na criação dos e-mails para dar continuidade ao atendimento de outros serviços.

O cidadão que possui algum tipo de divergência voltada ao Seguro-Desemprego pode realizar o agendamento a partir do e-mail: [email protected] . Por meio deste canal, o setor estará respondendo com as orientações necessárias, visando solucionar a situação.

Já o cadastro para empregos no Sine Amazonas pode ser feito através do [email protected] . É necessário que os dados pessoais, como o RG, CPF, comprovante de residência, certificados de cursos e telefone ativo para contato estejam em anexo.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital pode ser emitida no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site do Gov.br. Em caso de dificuldade, o Sine Amazonas disponibilizou o endereço: [email protected] por meio do qual todas as dúvidas serão respondidas e as instruções serão repassadas.

Com a interrupção das contratações feitas pelas empresas, o Sine Amazonas não está recebendo currículos e os candidatos devem encaminhá-los apenas quando as vagas forem divulgadas nas redes sociais da Setemp: Facebook (setemp.am) e Instagram (_setemp).

O envio deve ser feito através do [email protected] , constando no campo “assunto” a vaga pretendida. A orientação é que apenas pessoas que preencham os requisitos exigidos façam o envio.

O atendimento presencial do Sine Amazonas continuará sendo realizado por agendamento no horário das 9h às 15h. De acordo com a secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, todas as medidas necessárias serão tomadas. “Mesmo com a volta do funcionamento da Secretaria, o atendimento on-line irá permanecer, pois estamos procurando evitar a aglomeração de pessoas neste primeiro momento. O horário das nove horas, também facilitará a locomoção e o atendimento ao cidadão”, disse.

O Sine Amazonas está localizado na avenida Djalma Batista, 1018, Chapada (Galeria +, entre o Amazonas Shopping e o Plaza Shopping).

*Com informações da assessoria