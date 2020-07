Santander abre Programa de Trainee 2020 no Amazonas

Manaus- Santander abre edição 2020 do seu programa de Trainee na próxima segunda-feira, dia 27. Com Inscrições de 27 de julho a 8 de setembro, jovens de todo o Brasil são esperados para o período de seleção. Podem se inscrever profissionais formados nos últimos dois anos ou estudantes que colarão grau até dezembro de 2020. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 8 de setembro no endereço www.grupociadetalentos.com.br/traineesantander .



O processo de seleção consiste em uma série de etapas que incluem testes sobre conhecimentos e habilidades, desafio de negócios em grupo, uma live sobre carreira e um dia dedicado para que os candidatos conheçam melhor o Banco. Todas estas fases serão realizadas online, à exceção da última, prevista para ser presencial, na segunda quinzena de novembro. O programa será iniciado em janeiro de 2021.

Maior instituição financeira internacional com presença no varejo bancário brasileiro, o Santander oferecerá aos trainees uma experiência fora do País. Os três participantes que apresentarem as melhores performances participarão de um intercâmbio em uma das unidades da América Latina, após a conclusão do programa.

O desenvolvimento dos participantes inclui treinamentos na Academia Santander, vivências nas áreas e job rotation: serão duas experiências como especialista e uma como generalista. No total, o programa terá duração de 11 meses e os trainees serão acompanhados por executivos da organização, que atuarão como mentores.

Não há restrição de cursos ou universidades, mas é desejável perfil analítico e raciocínio lógico. É estimulada, inclusive, a inscrição de jovens de diferentes regiões do Brasil.

A diversidade está presente em outras iniciativas do Banco, como mostram os últimos reconhecimentos recebidos pela instituição, que, no Guia Exame de Diversidade, foi Destaque na categoria Raça e no Setor Financeiro (pelo segundo ano consecutivo). O Santander também está entre as dez melhores empresas para as mulheres trabalharem (GPTW Mulher) e é a terceira da lista no âmbito étnico-racial (GPTW Étnico Racial), além de figurar no ranking das dez empresas dos sonhos para a média gestão, segundo pesquisa da Cia de Talentos.

Serviço – Etapas:

1. Inscrição + testes comportamentais e fit cultural: de 27/07 a 08/09.

2. Data Day – 2ª quinzena de setembro. Encontro 100% online com profissionais do Santander sobre mercado financeiro e as principais iniciativas do Banco.

3. Assessments Online - 2ª quinzena de setembro.

4. Academia de possibilidades Santander: outubro - Desafio de negócios em grupo – online.

5. Creathon: 2ª quinzena de novembro - Etapa presencial com dois dias de atividades.

6. Etapa final Santander: novembro/dezembro.

7. Início do Programa: janeiro de 2021.

Leia mais:



Oportunidade: confira bolsas de graduação nos Estados Unidos

Oi voltada para mercado corporativo oferece 70 vagas