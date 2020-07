Techint engenharia e construção abre vagas para técnicos

A Techint Engenharia e Construção, responsável pela construção e montagem da Usina Termelétrica (UTE) Jaguatirica II, da Eneva, está à procura de profissionais para atuar nas obras do projeto. Currículos podem ser enviados por e-mail ([email protected]) ou entregues pessoalmente em Boa Vista - Rua Glaycon de Paiva, 401 CD, Centro. As vagas ficarão em aberto até serem preenchidas. Candidatos de Manaus também podem se inscrever.

As oportunidades são prioritariamente para profissionais da região e para as funções de montador(a) industrial (60), maçariqueiro(a) (6), mecânico(a) ajustador(a) (10) e Rigger (7). Há vagas ainda para eletricista montador(a) (10), esmerilhador/lixador(a) (25), pintor(a) jatista (2), soldador(a) de chaparia (1), soldador(a) ER (4), soldador(a) de máquinas semiautomáticas (3), soldador(a) TIG (11) e soldador(a) TIG/ER (3).

Novas contratações serão feitas nos próximos meses. No pico das obras, a previsão é de ter 1.100 profissionais trabalhando nas instalações. O início da operação da UTE Jaguatirica II está previsto para a segunda metade de 2021. A usina vai atender 70% do consumo de energia elétrica de Roraima, o que permitirá o desligamento da capacidade de geração a diesel, com consequente redução de custos de geração e de emissões.

Reconhecida como a melhor empresa no setor de Infraestrutura no Guia Exame Diversidade 2019-2020, a Techint promove um ambiente inclusivo e com igualdade de oportunidades, sem discriminação de qualquer natureza.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

SESI AM anuncia 400 vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos

Governo disponibiliza 109 imóveis para venda via internet