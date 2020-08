Franquia nacional abre vagas para maquiadores e escovistas em Manaus

| Foto:

Manaus (AM) - A franquia de beleza Fast Escova está recrutando profissionais para o seu quadro de funcionários. As vagas são para dois maquiadores e seis para escovistas. Os interessados podem enviar seus currículos informando no título a vaga de interesse para o e-mail [email protected]

A Fast Escova apresenta um novo conceito em escovaria, com atendimento rápido e sem a necessidade de hora marcada. A primeira unidade da marca em Manaus será inaugurada em setembro, na Av. Senador Álvaro Maia, Bairro Praça 14 de Janeiro.

Presente em 16 estados com mais de 70 unidades, a Fast Escova aposta na praticidade e tem como carro-chefe a escova em seus mais diferentes estilos, além de tranças e maquiagem, que seguem o padrão ágil e descomplicado da franquia.

“Estamos em busca de profissionais dedicados e comprometidos de qualquer gênero. O nosso único requisito é ter experiência na área. Caso tenha curso ou especialização é um diferencial”, destaca a gestora da unidade manauara, Rafaela Carrilho.

| Foto:

A Franquia

A Fast Escova nasceu em Goiânia (GO), fruto da parceria entre as sócias Márcia Queirós e Michelle Wadhy, com a ideia de que toda mulher merece estar e se sentir linda todos os dias.

Na contramão do conceito antigo de salão de beleza, onde as clientes passam horas em um atendimento e perdem boa parte do dia na mesma atividade, a marca adota serviços com o conceito fast, ou seja, atendimento rápido e prático.

Leia mais:

Concurso Senado: saiba qual a provável banca para novo edital