IEL Amazonas oferece 46 vagas de estágio em diferentes áreas

Manaus - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece 46 vagas de estágio, sendo 37 para estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Design e Design Gráfico, uma vaga para o curso de nível Técnico em Saúde Bucal, e oito vagas para nível médio. Todas as vagas são para atuação na capital.

O valor da bolsa varia entre 300 a 480 reais para estagiários de nível médio, e de 500 a 900 reais para estagiários de nível técnico e superior. Os interessados em concorrer às vagas devem ter cadastro no site da instituição e manter todos os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do IEL do Amazonas, na aba "Para você", pelo e-mail [email protected], pelo telefone (92) 2125-8800 ou pelas redes sociais do IEL do Amazonas no Facebook e Instagram.

