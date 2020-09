C&A Brasil abre cerca de 80 vagas para área Digital em home office

Manaus - A C&A Brasil, uma das principais empresas do varejo de moda omnicanal do Brasil, está acelerando cada vez a digitalização de suas plataformas de vendas e dá mais um passo em busca de reforçar a sua área "Fashion Tech". Para dar suporte a este momento de transformação, a companhia anuncia a abertura de cerca de 80 vagas para os cargos de coordenador e especialistas software engineer; UX , PO, UI, BI, Devs, entre outras posições.

As oportunidades são para início imediato e o regime de trabalho poderá ser 100% em home office. Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever por meio da plataforma "Kenoby" . Os salários são compatíveis com o mercado e, como diferencial, oferece benefícios como férias semestrais (a partir de seis meses de companhia); aceleração de carreira, ambiente diverso, inovador, jovem e divertido; restaurante no local; estacionamento, bônus anual, check-up bianual, assistência médica e odontológica, previdência privada e desconto em produtos C&A.

A companhia está em busca de profissionais que possuam formação superior em cursos de tecnologia, tenham perfil criativo, hands on, protagonistas, gostem de trabalhar em equipe e que tenham o interesse de atuar em cenários desafiadores e descontraídos. Além disso, o candidato deve se identificar com a cultura da empresa - ousada, jovem, alegre, dinâmica - e atender aos seguintes pré-requisitos:

- Software Engineer (.net): Sólidos conhecimentos em utilização de nuvem (AWS, Azure, etc), experiência em desenvolvimento de sistemas; em sistemas de alta disponibilidade; em sistemas web, preferencialmente e-commerce, pagamentos, entre outros. Também deve ter conhecimento em delivery contínuo, além de experiência em desenvolvimento de software, além de atuação em times com metodologia ágil.

- Software Engineer (Front End - Vtex): É necessário ter prática em acessar a plataforma Vtex e o sistema de nuvem (AWS, Azure, etc). É um diferencial ter familiaridade com navegação em sistemas web (preferencialmente e-commerce, pagamentos, entre outros), possuir experiência em sistemas de alta disponibilidade, desenvolvimento de software, conhecimento em delivery contínuo, além de atuar em times com metodologia ágil.

- Software Engineer (Java): Possuir intimidade com o sistema Java 8 ou avançado e ter praticidade para desenvolver Java multicamada e corporativo. É importante ter uma visão sistêmica sobre o ciclo de desenvolvimento de software, banco de Dados Oracle 11 ou superior. Conhecimento em linguagem SQL (padrão ou PL-SQL Oracle) e preocupação com a qualidade do código e funcionalidades também são requisitos para a vaga.

- Software Engineer (IOS): O profissional será responsável pelo desenvolvimento de aplicativos, consultar aos apps de e-commerce, pagamentos, entre outros. Possuir conhecimento em delivery contínuo, implementação de software e atuação em times com metodologia ágil.

- Software Engineer (Android): Atuar em times com metodologia ágil, além de possuir experiência com desenvolvimento de aplicativos e praticidade em navegação em apps de e-commerce, pagamentos, entre outros. Ter conhecimento em delivery contínuo e difusão de software.

- Coordenador de Sistemas: Responsável pela liderança do time multidisciplinar (Scrum master, UX, UI, Devops, Desenvolvedor FrontEnd (HTML, CSS, JS) e Desenvolvedor Back End) e mediar conflitos. Atuará junto a área de Negócios para a entrada de novas funcionalidades e melhorias nos processos e viabilizar evoluções das demandas desenvolvidas pelo time e promover a organização do time de desenvolvimento.

- Analista de BI/ETL: Participação no processo de transformação da área de BI, levantamento de requisitos técnicos e de negócio para a área de BI, manutenção do modelo de dados do Data Warehouse Corporativo e construção de ETL. Vai colaborar no processo de construção e manutenção do processo de governança de dados.

Após a inscrição online, os candidatos terão seus currículos analisados, e os aprovados serão convocados (sempre via e-mail cadastrado na plataforma, por onde toda a comunicação será realizada durante o processo) para as próximas fases do processo seletivo.

*Com informações da assessoria

