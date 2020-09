Empresas abrem 930 vagas de emprego na modalidade home office

Manaus – A empresa Cognizant está expandindo suas contratações para todo o Brasil e resolveu abrir mais de 300 vagas na modalidade home office. A pandemia já transformou os processos de seleção e admissão em 100% virtuais, agora um novo modelo de contrato também será testado e permitirá que os funcionários continuem a trabalhar de maneira remota mesmo com o fim do isolamento.

As oportunidades são para três linhas de serviço: Digital Business, Digital Operations e Digital Systems & Technology. Eles contam com vagas para desenvolvedores, analistas de automação de testes, na área de field services, SAP e Salesforce. As vagas estão disponíveis pelo site.

Outra empresa que também está com vagas abertas para profissionais de todo pais é a QuintoAndar. São 110 vagas nos times de atendimentos, engenharia, marketing, RH e finanças e o processo seletivo é totalmente remoto, uma vez que todo o time da startup está em sistema de home office até dezembro deste ano. Confira mais no site .

O mesmo acontece na Ambev Tech, o braço de tecnologia da cervejaria, que abriu mais de 100 vagas nas unidades de Blumenau (SC), Maringá (PR), Sorocaba e Campinas (SP) e com a opção de fazer teletrabalho total. A empresa vai fornecer equipamentos para o trabalho e ajudar com os custos iniciais para montar um escritório próprio. Além disso, será oferecido também um subsídio mensal para as despesas de internet e luz.

As oportunidades são para pessoas desenvolvedoras, arquitetas de software, engenheiras de dados e product owners. Entre as principais linguagens utilizadas, eles procuram profissionais com conhecimentos de C#, React, Angular, Android, Java e Python.

A pandemia já transformou os processos de seleção e admissão em 100% virtuais | Foto: Reprodução/Internet

A C&A Brasil também se junta ao grupo, com 80 vagas em sua área digital. Todas têm a opção de trabalho 100% remoto e estão abertas a candidatos sem limitação geográfica. Eles procuram pessoas para os cargos de coordenador e especialistas software engineer; UX , PO, UI, BI, Devs, entre outras posições. Confira no site .

Mais uma empresa que também está trazendo oportunidades é a Sinqia. Ela conta com 140 vagas abertas para profissionais de diversas áreas de atuação. O processo seletivo é totalmente remoto e, por enquanto, os profissionais da companhia trabalham em esquema de home office.

O Banco Pan tem 100 vagas nas áreas de tecnologia, comercial, CRM, Analytics, Banco Digital e Open Banking. O processo todo será online e os contratados começam em casa, recebendo um kit de boas-vindas e os equipamentos necessários. Os cargos variam entre Analista Júnior e Gerente, e a remuneração entre R$ 3.500 e R$ 13.000. Veja mais aqui .

Já o Banco Safra abriu mais de 320 vagas para contratar profissionais em diversos segmentos. Segundo a empresa, a organização vive um momento de evolução nos negócios já existentes e de planejamento para novas ações. Cerca de 200 vagas são destinadas ao programa Top Advisor, que tem inscrições abertas até o final do ano. A iniciativa é voltada a profissionais sem experiência com o mercado financeiro, mas que tenham interesse em trabalhar nas áreas comerciais do Safra.

Confira outras empresas que também estão com vagas abertas na modalidade home office:

Dasa

A empresa de medicina diagnóstica tem 400 vagas. São 100 em tecnologia e mais 300 em outras áreas. Há oportunidades para Engenheiro de Dados, Desenvolvedores Front End, Architecture Owner, Scrum Master, entre outras. Confira no site de carreiras.

Listo

São 200 vagas de emprego na fintech, espalhadas por todo o Brasil, e em áreas como a Equipe Comercial (150 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (50 vagas), Finanças, Estratégia e TI (3 vagas de estágio) e Marketing, Banco de Dados, Financeiro e TI (4 vagas internas para a sede da Listo, em São Paulo). Para as vagas de equipe comercial, o prazo para envio de currículo vai até 18 de setembro, e para as vagas internas é possível se candidatar até 30/09. Os interessados devem mandar seu currículo para [email protected]

CESAR

O centro de inovação tem mais de 100 vagas para profissionais de TI e design, com vagas em home office e presencias, que também permitem contratações em qualquer região. Os selecionados terão ainda, entre outros benefícios, vantagens na hora de se aperfeiçoar na CESAR School, escola de inovação da instituição. Confira aqui .

Agibank

São 171 novas vagas abertas para as áreas de comercial, vendas, tecnologia, produtos e atendimento. As oportunidades são para os cargos de consultor, supervisor e instrutor de vendas, analistas de proteção de dados, de riscos e jurídico, assistentes de suporte comercial, supervisor de cobrança e de qualidade no atendimento, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Roraima e Tocantins. Confira no site .

MadeiraMadeira

A empresa tem mais de 140 vagas em quatro estados e nas áreas de logística, marketing e tecnologia, em diferentes modalidades de trabalho (temporário, efetivo e estágio). O processo seletivo é totalmente online. Contira no site .

dti digital

São 50 vagas em Belo Horizonte, mas a empresa opera remotamente no momento. As vagas são para Grow Hacker, estágio em desenvolvimento, estágio em desenvolvimento de software, full stack em desenvolvimento de software, designer Ux/UI, scrum master, estágio em UX/UI, analista de negócios (product owner), arquitetura de software, liderança técnica e engenharia de software. Veja no site .

Contabilizei

São 80 vagas em São Paulo e Curitiba para head de UX/UI, analistas contábeis, gerentes de operações contábeis, entre outras. Confira aqui .

PagueVeloz

A fintech tem mais de 100 vagas até o fim do ano para as áreas de desenvolvimento, comercial e administrativo. Os profissionais podem se candidatar através do site da empresa.

Locaweb

São 50 vagas nas unidades de Commerce Tray e Yapay, com posições para Desenvolvedores de Software, Desenvolvedor Front End, Programadores, Analista de Infraestrutura, Desenvolvedor Full Stack I e II, além de vagas nas áreas Comercial, Marketing, Facilities, Designer de Produtos, Engenharia de Dados, Scrum Master, entre outras que abrangem diversas áreas de atuação em serviços digitais. Veja aqui .

Lalamove

A plataforma de solução em entregas tem posições para trabalhar em São Paulo e em 17 cidades pelo mundo. No Brasil, as vagas são para a área de vendas. As inscrições podem ser feitas aqui e os processos seletivos são feitos 100% online.

Pipo Saúde

A startup de gestão de benefícios tem vagas focadas em diversidade, com oportunidades para Engenheira de Software (focada em mulheres), estágio em Design (focada em pessoas negras), Engenheira de Software (para pessoas negras) e Engenheira de Software (com foco em pessoas trans). Veja mais no site .

