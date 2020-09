Santander retoma programa de estágio em empresas clientes

Inscrição será até 30 de outubro com o valor da bolsa de 1 mil reais | Foto: Divulgação

Manaus- Em março deste ano o Santander lançou uma nova edição do Programa Santander Universitário Empresas, que prevê até mil bolsas de estágio em empresas clientes de pequeno e médio porte. O valor pago ao estudante, de R$ 1 mil, é dividido em duas partes, sendo R$ 500 pagos pelo Santander e os outros R$ 500 de bolsa auxílio pela empresa contratante. O estágio tem duração de quatro meses e a carga horária é de quatro horas diárias.

Estudantes de qualquer curso universitário ou região do País podem se inscrever, até o dia 30 de outubro, para tentar uma das vagas ofertadas no endereço https://programauniversitario.universia.com.br/ . Além da oferta de vagas, há outros benefícios para os estudantes inscritos, como cursos para apoio à carreira profissional, empreendedorismo e dois módulos do curso de finanças pessoais, com certificado da FIA USP + Santander.

Criado em 2016, pelo Santander Universidades o Programa já concedeu 4,2 mil bolsas, garantindo que estudantes universitários pudessem ter suas primeiras experiências no mundo do trabalho. A conexão com as empresas que oferecem as oportunidades é feita pelo Programa Avançar, que estimula o crescimento de empresas de pequeno e médio porte. As empresas interessadas em oferecer um estágio podem se inscrever no site do Avançar: www.programaavancar.com.br , observando os critérios de elegibilidade que constam no regulamento.

