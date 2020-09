Santander abre inscrições para 1,5 mil bolsas no exterior

O Santander abriu inscrição para 1.525 bolsas de estudo, em uma iniciativa chamada #InvistaEmVocê, com o intuito de apoiar o desenvolvimento de habilidades muito requisitadas no atual cenário econômico. O que conjuga desafios surgidos da pandemia da Covid-19, alta do desemprego e transformação das relações e formas de trabalho. O programa Bolsas Globais, realizado por meio do Santander Universidades, terá cursos 100% online neste momento de restrição de mobilidade.

O público-alvo das bolsas, jovens graduandos e em começo de carreira, é o mais afetado pelo desemprego no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 1/3 dos jovens de 18 a 24 anos estavam desocupados no segundo semestre deste ano (IBGE/PNAD Contínua).

Interessados devem se inscrever nos editais de cada uma das bolsas. Veja abaixo quais são os requisitos, prazo de inscrição, público-alvo, domínio da língua, tempo de duração e outros critérios de elegibilidade.

Bolsa Santander Digital & Innovation for MIT Professional Education: 400 bolsas para universitários e jovens em começo de carreira que buscam aprimorar competências digitais.

Há programas de formação de habilidades tecnológicas em blockchain, machine learning, desenvolviemento, cloud. E habilidades relacionais: relações interculturais e negócios globais, cultural awareness. Duração 8 semanas.

Público-alvo: graduados e jovens profissionais entre 25 e 32 anos, com até 8 anos de experiência profissional. Curso disponível apenas em inglês e inscrições disponíveis em breve em https://www.becas-santander.com/

Bolsa Santander Women Emerging Leaders – London School of Economics: 125 bolsas de um programa que busca estabelecer uma rede de mulheres que serão futuras líderes em seus setores e fomenta um networking e diálogo contínuo entre elas. Serão trabalhados o desenvolvimento de habilidades de negociação e liderança exigidas por qualquer organização. Duração de 7 semanas. Público-alvo: mulheres. Curso disponível em Inglês.

Bolsa Santander English for Professional Development – Universidade da Pennsylvania: 500 bolsas destinadas a estudantes que falem inglês e buscam acesso ao mercado de trabalho internacional. As atividades se darão por meio de conferências, debates e exercícios de compreensão que os alunos podem completar de forma independente. Além disso, terão encontros com os instrutores e colegas, e algumas tarefas em equipe. Duração 13 semanas. Público-alvo: jovens que miram o mercado de trabalho internacional e falem inglês. Curso disponível em inglês e inscrições disponíveis em breve em https://www.becas-santander.com/



Bolsa Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 bolsas com foco em liderança, criatividade, produtividade, inteligência emocional, negociação, comunicação e tomada de decisão. Os conhecimentos acadêmicos oferecidos fazem partem de três grandes e necessárias áreas de conhecimento: a inteligência emocional, inteligência social e os processos cognitivos. Duração: 8 semanas. Público-alvo: jovens em começo de carreira. Curso disponível em inglês, espanhol e português.

Becas Santander Tech Revolution in Finance - IE University: 100 bolsas voltadas ao aprendizado de conceitos de computação em nuvem, criptomoedas, inteligência artificial e big data aplicados ao mercado financeiro, economia compartilhada e gestão digital de fundos de investimento. Duração: 5 semanas. Público-alvo: para alunos dos últimos 2 anos de licenciatura e jovens profissionais com não mais de 3 anos de experiência profissional, que estudam/estudaram em uma universidade na Argentina, Brasil, Chile, México, Espanha, Polônia, Portugal, Reino Unido e EUA. Curso disponível em inglês. Inscrições até o dia 29/9.

