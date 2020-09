Procura emprego? Veja as vagas ofertadas nesta sexta em Manaus

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta nesta sexta-feira (25), 66 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o email: [email protected] No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus também está divulgando na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook, as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer sua solicitação de cadastro.



Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.







Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:





1 vaga – Salgadeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;



Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;



Atividades - produzir salgados fritos e assados.



Enviar currículos com o assunto “Salgadeiro”







1 vaga – Lavador de Automóveis

Escolaridade – ensino médio incompleto;



Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;



Atividades – limpar e higienizar diversos tipos de veículos (ônibus, vans, carros de passeio e outros); aplicação de produtos e polimento dos mesmos.



Enviar currículos com o assunto “Lavador de Automóveis”







10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;



Atividades - realizar vendas porta a porta, atendimento remoto digital e captação de clientes para vendas de planos de telefonia celular e pacotes de internet.



Enviar currículos com o assunto “Vendedor Externo”







1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;



Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;



Requisitos obrigatórios – obrigatório possuir curso de Refrigeração e ter experiência com ar condicionado de 16.000 a 60.000 BTUs.



Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de refrigeração.



Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”







1 vaga – Auxiliar de Manutenção



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;



Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos. Auxiliar na conservação de edificações e equipamentos em geral.



Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Manutenção”







10 vagas – Vendedor Porta a Porta



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – não é necessário;



Requisitos obrigatórios – obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade.



Atividades – realizar vendas porta a porta de serviços de cama, mesa e banho. Além de realizar cobrança de notas.



Enviar currículos com o assunto “Vendedor Porta a Porta”







1 vaga – Empacotador - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – não é necessário;



Atividades – responsável por empacotar os produtos adquiridos pelos clientes, separando-os e dispondo-os em sacos plásticos de acordo com o tamanho e natureza dos mesmos.



Enviar currículos com o assunto “Empacotador (PCD)”







1 vaga – Repositor - Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – não é necessário;



Atividades – reposição de mercadorias, precificação, validade dos produtos e atendimento ao cliente.



Enviar currículos com o assunto “Repositor (PCD)”







3 vagas – Operador Multifuncional



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – sem experiência;



Requisitos obrigatórios – obrigatório ter disponibilidade de horário para trabalhar no 1°, 2° e 3° turno. Benefícios oferecidos pela empresa: Plano de Saúde, Rota, Refeição, Auxílio Creche, convênios com Drogarias e Óticas e Participação no Lucro da Empresa (PPRE).



Enviar currículos com o assunto “Operador Multifuncional”







7 vagas – Operador Multifuncional

Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – sem experiência;



Requisitos obrigatórios – obrigatório ter disponibilidade de horário para trabalhar no 1°, 2° e 3° turno. Obrigatório ter a Dispensa Militar.



Benefícios oferecidos pela empresa: Plano de Saúde, Rota, Refeição, Auxílio Creche, convênios com Drogarias e Óticas e Participação no Lucro da Empresa (PPRE).



Enviar currículos com o assunto “Operador Multifuncional”







15 vagas – Frentista – Filial Manaus



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – sem experiência na função;



Requisitos obrigatórios – a vaga não exige experiência na função, mas é obrigatório que o candidato já tenha trabalhado com atendimento ao cliente. O candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar em escala 12x36 (trabalha um dia e folga o dia seguinte), das 6h às 18h. Desejável que o candidato não tenha trabalhado anteriormente em postos de gasolina.



Atividades – abastecer veículos e máquinas pesadas com gasolina, álcool ou diesel. Fazer a calibragem dos pneus dos clientes quando solicitado. Oferecer produtos expostos no posto de gasolina, bem como aditivos e lubrificante.



Enviar currículos com o assunto “Frentista”







4 vagas – Motorista de Caminhão



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – ter experiência na função e é obrigatório ter CNH categoria “D” dentro do prazo de validade. Desejável curso de Direção Ofensiva.



Enviar currículos com o assunto “Motorista de Caminhão”







10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – obrigatório ter a dispensa militar.



Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Produção”







1 vaga – Fibreiro



Escolaridade – ensino fundamental completo;



Experiência – não é necessário;



Atividades – fibragem, confecção e pintura de caixas d’ água.



Enviar currículos com o assunto “Fibreiro”

*Com informações da assessoria







