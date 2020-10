Construtora abre seleção para engenheiros de segurança no Amazonas

Manaus - A Incorporadora e Construtora MRV Engenharia, associada ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (SINDUSCON-AM), está à procura de engenheiros de segurança do trabalho que possam atuar nos canteiros de obras do Amazonas.

Os interessados na vaga podem enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected]

O SINDUSCON-AM informa ainda que, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) na última quarta-feira (30), o setor da Construção Civil registrou saldo positivo de empregos pelo terceiro mês consecutivo.

Os números representam uma melhora no desempenho do setor após a pandemia se comparados aos saldos de contratações dos meses anteriores.

No mês de agosto, o setor registrou 1.473 admissões e apenas 778 desligamentos, gerando um saldo positivo 695 contratações. Ou seja, um aumento de 25,77% se comparado ao saldo do mês anterior que registrou saldo positivo de 557 empregos.

*Com informações da assessoria

