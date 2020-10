Canadá abre 200 vagas para brasileiros; salário anual médio R$ 403 mil

Manaus - A cidade de Montreal, no Canadá, abriu 200 vagas para brasileiros interessados em mudar de país. As oportunidades são principalmente para as áreas de tecnologia, jogos e fintechs (startups do setor financeiro).

O processo seletivo está sendo conduzido pela agência Montréal Internacional, que promove uma feira virtual de empregos entre os dias 19 de outubro e 6 de novembro.

A agência busca profissionais com perfil pleno ou sênior (pelo menos três anos de experiência), fluência em inglês ou francês e “forte motivação” para morar no Canadá. As informações são da revista Exame.

Segundo a agência, os profissionais de tecnologia que trabalham em Montreal – considerado um “hub” de inovação global – ganham salários de R$ 403 mil anuais em média.

As oportunidades são para: desenvolvedor backend (.Net / Java), desenvolvedor PHP, fullstack ou frontend (Javascript), desenvolvedor ou analista SAP, programador gaming (C / C# / Gameplay), artista gaming, QA, desenvolvedor ou analista BI, scrum master, dados (desenvolvedor/cientista/administrador/analista), DevOps, arquiteto e especialista em segurança cibernética.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da agência.





