Precisa de emprego? Confira 31 novas vagas divulgadas pelo Sine AM

Manaus – Na terça-feira (13) serão divulgadas 31 vagas de emprego para diversas áreas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI).

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 31 vagas de emprego para esta terça-feira (13/10). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com ou sem experiência;

OBS: Proativo, comunicativo, ter disponibilidade de horário, e habilidades para trabalho em equipe, currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE DEPARTAMENTO

Escolaridade: Superior em Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Mineral ou Administração de Empresas;

Com experiência em cargo de gerência;

OBS: Habilidades em leitura e desenvolvimento de projetos técnicos, supervisão e orientação de equipe, apresentação de resultados, relacionamento interpessoal, argumentação e convencimento.

Conhecimentos em desenho técnico, elaboração de projetos, cálculo de alta complexidade, visão abrangente do business, estudo de viabilidade técnica, reservas minerais e recursos materiais e humanos.

Inglês técnico

Disponibilidade para viagens.

Mais informações: Assessoria de comunicação - Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo - Carla Santos 98257-1100

*Com informações da assessoria





