Assaí Atacadista abre mais de 190 vagas de emprego pelo Brasil

Entre os cargos com vagas abertas estão analista, caixa, cozinheiro, repositor e analista de recursos humanos. | Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista abriu mais de 190 vagas de emprego para diversos cargos. As oportunidades estão distribuídas por várias cidades do Brasil. Para participar da seleção, os interessados devem cadastrar o currículo no site do Infojobs.



Podem se candidatar profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos com vagas abertas estão analista, caixa, cozinheiro, repositor e analista de recursos humanos.

A rede de atacado oferece remuneração compatível com o mercado, além de vale-transporte, vale-alimentação, refeição no local de trabalho, assistência médica e odontológica e seguro de vida. Mais informações clicando aqui.





