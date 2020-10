Confira 46 vagas de emprego para esta segunda-feira (19)

Oportunidades são para diversas áreas de atuação | Foto: Divulgação

Manaus - Foram divulgadas 46 vagas de emprego à população para esta segunda-feira (19), por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected], colocando no assunto a vaga pretendida.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram ( @_setemp ) e Facebook ( setemp.am ). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: MECÂNICO A DIESEL (CARROS PESADOS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área, proativo, currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área, currículo atualizado.

05 VAGAS: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área, currículo atualizado.

05 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área, currículo atualizado.

03 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência em à la carte, currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental

OBS: Com experiência na área, trabalho em equipe, currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

OBS: Com experiência na área, trabalho em equipe, currículo atualizado.

