MRV abre vagas no AM para atuação no setor de segurança do trabalho

Manaus - Não há dúvidas que a equação: condições comerciais e demanda em crescimento, está possibilitando bons resultados para o mercado. É isso que vem ocorrendo com o segmento da construção civil que vive um ótimo momento, consequência dos juros mais baixos, facilidades de financiamento e valorização da casa. Como resultado de todos esses fatores, a geração de emprego segue essa onda de crescimento. A MRV, plataforma de soluções habitacionais, está em busca de engenheiros com especialização em segurança do trabalho.

As vagas, de engenharia e coordenação da segurança do trabalho, são para atuar nos estados do Ceará, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul , Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Curitiba e Paraná. Os candidatos devem ter formação completa em Engenharia, especialização em Segurança do Trabalho e vivência sólida na área no segmento da construção civil. Ainda, para os interessados no cargo de coordenação é importante ter conhecimento intermediário em MS Office e sistema de gestão ISO 45000 e ISO 14000. Já para o cargo de engenharia o profissional deve ter habilitação de acordo com a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985.

Ente os benefícios oferecidos pela MRV, estão salário compatível com o mercado, plano médico e odontológico, vale refeição/alimentação, participação nos lucros e resultados, previdência privada e Gympass.

Geração de emprego

Das 249.388 novas vagas de emprego com carteira assinada abertas em agosto, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 50.489 são referentes ao setor da construção civil. De janeiro a setembro deste ano, a MRV realizou mais de 9 mil contratações.

Para saber mais informações sobre as vagas e cadastrar currículo, acesse:

Vaga Engenheiro – Segurança do Trabalho

www.vagas.com/v2120236

Vaga Coordenador – Segurança do Trabalho

www.vagas.com/v2120251

*Com informações da assessoria