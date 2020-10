Conheça as vagas de emprego oferecidas pelo Sine Manaus nesta quinta

O Sine Manaus oferece nesta quinta-feira, 6 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus também divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho . Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br , e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.

Vagas ofertadas para esta quinta-feira:

1 vaga – Supervisor de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em qualquer área;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na compra, distribuição e controle de materiais e produtos de limpeza disponibilizados para os funcionários em suas tarefas. Orientar, treinar e acompanhar a execução dos serviços.

Enviar currículo com o assunto “Supervisor de Serviços Gerais”

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com produção de refeições em grande escala. Disponibilidade para trabalhar no 3º turno, das 22h às 6h. Preferência por candidatos que residam nas proximidades do bairro Vila da Prata.

Atividades – responsabilizar-se pela execução das atividades de cocção e apresentação do produto final de acordo com o cardápio previamente estabelecido, responsabilizar-se pela coordenação de equipe, garantir o suprimento do processo de produção, elaborar requisição de gêneros, aprimorar receituários, participar na elaboração do cardápio, testar novos produtos, responsabilizar-se pela capacitação técnica de seus subordinados, preparar sobremesas de padrão básico, executar tarefas correlatas.

Enviar currículo com o assunto “Cozinheiro”

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na produção de tijolos ecológicos, preparar massas de concreto e demolir edificações, auxiliar na produção, entrega e instalação de churrasqueiras pré-moldadas ou de tijolo, preparar canteiro de obra, zelar pela manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

*Com informações da assessoria