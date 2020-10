IBGE aponta que 5,7 mi de brasileiros desistiram de procurar emprego

O número é maior comparados aos anos ateriores | Foto: Reprodução

Desalentados são as pessoas que desistiram de procurar emprego no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse número chega a 5,7 milhões no Brasil no segundo semestre de 2020.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) aponta que entre junho e agosto, esse segmento ganhou 440 mil brasileiros, subindo 8,1% em comparação com o trimestre anterior, de março a maio.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2019, o crescimento desse grupo foi de 24,2%, com mais 1,1 milhão de pessoas nessa situação. Outra faixa da população atingida pelo desalento são as pessoas mais velhas.

A taxa de desempregados chega a 12,8 milhões, a taxa de desocupação é de 11,8% e taxa de subutilização de 29,1%. Todos os dados correspondem ao segundo semestre de 2020.

Somando as pessoas que não desistiram de procurar emprego – os 12,3 milhões de desocupados, e os 6,5 milhões de subocupados por insuficiência de horas – e as 7,6 milhões de pessoas que estão fora da força de trabalho, a subutilização mostrou que falta trabalho para 26,4 milhões de brasileiros.

“Essa desagregação mostra que, não só gerar posto de trabalho, mas a gente tem que se preocupar também com as mulheres que não têm com quem deixar o filho, a dificuldade que os jovens têm de se inserir no mercado de trabalho. O desalento mostra muito isso, com parte expressiva apontando para os jovens, as mulheres, a população de cor preta ou parda e principalmente pessoas de escolaridade mais baixa”, explica o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE Cimar Azeredo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Conselho Estadual de Trabalho aprova Plano de Ação do Sine Amazonas