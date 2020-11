Prefeitura abre vagas para diversas áreas em Manaus

O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta nesta terça-feira (3), nove vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.

Diariamente a Prefeitura de Manaus também divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego, oferecidas no Sine Manaus.

O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho.

Para se concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer sua solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

2 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Direção Defensiva ou Transporte de Passageiros;

Atividades – dirigir, manobrar e transportar passageiros de forma segura.

Enviar currículo com o assunto “Motorista de Ônibus”

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com instalação e manutenção de ar-condicionado. Possuir curso de Técnico em Refrigeração.

Enviar currículo com o assunto “Mecânico de Refrigeração”

2 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso na área de Refrigeração;

Atividades – auxiliar o mecânico de refrigeração em serviços de instalação e manutenção, dando todo suporte necessário.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Técnico de Refrigeração”

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em placas e circuitos, voltados à área de refrigeração. Possuir curso de Técnico em Eletrônica.

Enviar currículo com o assunto “Técnico Eletrônico”

3 vagas – Fisioterapeuta

Escolaridade – ensino superior completo em Fisioterapia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir registro no Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) ativo. Ter experiência em terapias manuais, Reeducação Postural Global (RPG), Osteopatia, Método Mackenzie, Técnica de Avaliação e Tratamento da dor na coluna, pescoço e extremidades, e atuação consolidada na área.

Enviar currículo com o assunto “Fisioterapeuta”

*Com informações da assessoria

Leia mais:

IBGE aponta que 5,7 mi de brasileiros desistiram de procurar emprego

Grupo Moura oferta vagas de emprego em Manaus