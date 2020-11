Veja as vagas de emprego no Sine Amazonas nesta quarta

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 48 vagas de emprego para esta quarta-feira (04). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE BALCÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego;

OBS: Pessoa com disponibilidade de horário, informática básica, currículo atualizado.

01 VAGA:CHEFE DE DEPARTAMENTO

Escolaridade: Superior em Engenharia ou Geologia;

Com experiência em mineração, petróleo e gás.

OBS: Inglês técnico; habilidades em leitura e desenvolvimento de projetos técnicos; disponibilidade para viagens; conhecimentos em gerenciamento de equipe, elaboração de projetos, recursos humanos e informática avançada.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego;

OBS: Pessoa com disponibilidade de horário, e fundamental ter curso de informática avançada, currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área;

OBS: Documentação completa e curso operador de empilhadeira, currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos, espírito de equipe, currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos, espírito de equipe, currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área;

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos, espírito de equipe, cursos de logística, informática e inventário, higiene e manipulação, currículo atualizado.

01 VAGA: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área;

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos, espírito de equipe, currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência

OBS: Necessário vivência anterior como conferente, preferencialmente na indústria, dentre outros, currículo atualizado.

30 VAGAS: MAQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência;

OBS: Que tenha o curso de maqueiro, currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Ser proativo, trabalhar em equipe e saber lidar sob pressão, experiência em cozinha industrial, café regional, cursos de culinárias e confeitaria, currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE/GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Experiência curso de garçom, experiência em restaurante, habilidades com informática, atendimento ao cliente. Ser proativo, esperto, trabalhar em equipe, ter postura e tem que ser atencioso. Currículo atualizado.

02 VAGAS: LAVADOR DE CARRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Experiência em lavagem simples, lavagem completa e manobrista, rápido, preciso, atencioso, perfeccionista e comprometido. Currículo atualizado.

*Com informações da assessoria