Tim abre 300 vagas de estágio com foco em diversidade e inclusão

Candiatos deverão estar com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022 | Foto: Divulgação

Comprometida com um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador, a empesa TIM reformulou seu programa de estágio e pretende gerar mais oportunidades para grupos minoritários.

A operadora busca a diversidade de perfis e, por isso, incentivará a inscrição e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras.

Ao longo de 2021, serão 300 posições em sete Estados brasileiros. As inscrições iniciaram em 28 de outubro.

Quem pode se candidatar?



A companhia revisou o perfil e pré-requisitos do programa: candidatso devem estar com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022.

Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação. O conhecimento de idiomas será desejável somente em vagas específicas e a TIM oferecerá, inclusive, um curso básico online de inglês para todos os inscritos no processo seletivo, mesmo que não sejam aprovados na fase final.

É possível ser contratado?

As premissas para efetivação também mudaram e, a partir de 12 meses de estágio na TIM, já é possível a contratação na área de atuação ou em outros setores da companhia. Aqueles que estiverem nos últimos seis meses do período de estágio, que dura no máximo 24 meses, serão mapeados prioritariamente para ocuparem possíveis vagas de analista, assistente ou assistente sênior.

Vagas

As vagas disponíveis são para a sede da empresa, no Rio de Janeiro, além de escritórios regionais também na capital fluminense e em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Curitiba e Belém.

A primeira turma aprovada começa a trabalhar em janeiro de 2021 e os demais serão chamados ao longo do ano.

Valores das Bolsas

As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os estagiários contam ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, happy day (folga no dia do aniversário) e Gympass (desconto em academias), dentre outros.

As inscrições podem ser feitas até dia 30 de novembro no site www.estagiotim.com.br.