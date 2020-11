Tá desempregado (a)? Veja as vagas para esta segunda-feira em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece nesta segunda-feira, 9/11, 30 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]. No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

O Sine Manaus alerta que o currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato ou recado e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.

Diariamente, a Prefeitura de Manaus divulga na ferramenta Stories, do Instagram, e em sua página do Facebook as vagas de emprego oferecidas no Sine Manaus. O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho . Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br , e fazer a solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou outras dúvidas, podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga - Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso da Norma Regulamentadora “NR 35” atualizado. Ser produtivo e ter disponibilidade de horário.

Atividades – limpeza em geral de jardins.

Enviar currículo com o assunto “Jardineiro”

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – é necessário que o candidato tenha cursos nas áreas de estoque, cotação de materiais e compras.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Almoxarifado”

20 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” ou “B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento em informática e pacote Office, além de conhecimento das zonas da cidade de Manaus.

Enviar currículo com o assunto “Instalador de TV a Cabo”

1 vaga – Técnico de Manutenção de Máquina de Café

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” dentro do prazo de validade e veículo próprio com documentação em dia. Conhecimento em vendas, em planilha de Excel e em sistema on-line de vendas;

Atividades - cadastrar novos clientes, realizar atendimento, entrega de material, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, controle das vendas, estoque e emissão de relatórios em Excel.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Manutenção de Máquina de Café”

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades - auxiliar na produção de tijolos ecológicos, preparar massas de concreto e demolir edificações, auxiliar na produção, entrega e instalação de churrasqueiras pré-moldadas ou de tijolo, preparar canteiro de obra, zelar pela manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”

1 vaga – Vigilante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de vigilante;

Atividades - controle de portaria e fluxo de pessoas, fazer ronda, orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa, inspecionar veículos no estacionamento, ligar e desligar luzes do campus.

Enviar currículo com o assunto “Vigilante”

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos na área de refrigeração e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”