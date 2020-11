Startups têm vagas de emprego com contratação imediata e100% remotas

Manaus - Está desempregado (a)? O EM TEMPO separou uma lista de startups que estão selecionando amazonenses para trabalhar. Algumas das oportunidades têm vagas disponíveis para trabalhar de forma 100% remota.

Octadesk

A Octadesk, startup que auxilia marcas a venderem e atenderem via canais digitais está com oito oportunidades. Com sede em São Paulo, todas as vagas de emprego disponíveis é para trabalho remoto, mesmo após o fim do período de distanciamento devido à Covid-19.

As oportunidades são para: DevOps Jr, Engenheiro Software Backend, Engenheiro Software Frontend, UX Writer, Assistente de Facilities, Analista de Recrutamento e Seleção, Analista de CS – Retenção, Analista de Suporte ao Cliente. Os candidatos interessados deverão encaminhar os currículos no e-mail [email protected], com a vaga desejada no assunto.

V4 Company

A V4 Company, empresa que implementa e otimiza o processo de vendas pela internet, está com dez oportunidades em São Leopoldo, cidade do Rio Grande do Sul. E também oportunidades para estágio: Estágio em Direito (Compliance), Estagiário Customer Success. Os interessados devem se cadastrar através deste site .

Unike Technologies

A Unike Technologies, startup que desenvolve tecnologias de inteligência artificial para melhorar o consumo das pessoas, está com 10 oportunidades para as áreas de suporte, tecnologia, comercial e operação.

Com em São Paulo, as vagas disponíveis são: Desenvolvedor Full Stack Sr (2 vagas), Desenvolvedor Pl, Analista de Suporte Jr (2 vagas), Analista Suporte Pl (2 vagas) e Lider de Operações/Suporte. Os candidatos devem encaminhar o CV, com a vaga especificada no título, para o e-mail [email protected]

Mobills

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais situada em Fortaleza, tem quatro vagas em aberto para trabalho remoto. Duas delas são oportunidades para estágios, outra é para o cargo de Designer Pleno e outro para o cargo de Desenvolvedor Android Pleno.

A empresa oferece, para todas as posições, benefícios como Gympass, assistência médica e odontológica, ajuda de custo para home office e outros benefícios flexíveis. Os interessados podem realizar a inscrição neste site .

Positiv.a

A Positiv.a, empresa B que cria soluções para cuidar da casa, do corpo e da natureza, está em busca de um analista de Growth para compor o time de crescimento e vendas.

Para essa oportunidade é indispensável que o candidato tenha experiência em análise de dados, com proficiência em planilhas de Excel. Além disso, a empresa conta também como uma vaga para especialista em desenvolvimento de projetos com foco em embalagens. Inscreva-se neste site .

GetNinjas

O GetNinjas, maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, está com vagas abertas em São Paulo para as áreas de tecnologia, design, marketing de performance e estágio.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Marketing de Performance, Data Analyst, Desenvolvedor(a) iOS – Mobile, Desenvolvimento Back End, Desenvolvimento Front End, Design System Ops, Estágio de CRM e Estágio de Marketing de Performance. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatarem neste site .

*Com informações do EXAME

