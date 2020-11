Votorantim Cimentos abre inscrições para Programa de Estágio em Manaus

Manaus - A Votorantim Cimentos, empresa líder do setor de materiais de construção, está com inscrições abertas no Amazonas para seu Programa de Estágio 2021. O processo irá selecionar 130 estudantes de cursos técnicos e universitários para atuarem nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

As oportunidades estão disponíveis em 33 cidades brasileiras e as inscrições devem ser realizadas pelo site da Eureca até o dia 9 de dezembro. Todas as informações sobre a localização das vagas e requisitos para cada vaga estão disponíveis na página do programa. Faça sua inscrição aqui !

O Programa de Estágio da Votorantim Cimentos é uma oportunidade de desenvolvimento. Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas, participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

“Este é o nosso primeiro programa de estágio com seleção nacional. Buscamos pessoas autênticas, alinhadas com nosso conceito de solidez flexível, ou seja, que sejam conectadas às novas tendências da sociedade sem perder o foco em valores inegociáveis que são excelência, ética e integridade. Estamos vivendo uma jornada de transformação e acreditamos que cada pessoa que entra em nossa empresa é única e, que essa iniciativa, fortalecerá nosso pilar de diversidade e inclusão, captando talentos que representem a pluralidade do nosso país e contribuam para o desenvolvimento e crescimento de todas e todos”, disse o gerente de Diversidade e Captação na Votorantim Cimentos, Aldo Frachia.

Processo seletivo – Toda a trilha de desenvolvimento do processo de seleção do Programa de Estágio da Votorantim Cimentos será feita de forma online. As candidatas e os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação (fit cultural e resolução de cases) serão convidadas e convidados a participar de dinâmicas e entrevistas individuais. O programa começa no mês de fevereiro de 2021 e terá duração de um ano com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura.

Programa Estágio 2021 da Votorantim Cimentos

Período de inscrições: 17 de novembro à 9 de dezembro

Local de inscrição: eurerespoca.me

Vagas: 130 oportunidades de estágio técnico e universitário

Local: 35 localidades

Início do programa: fevereiro de 2021

Benefícios: Bolsa auxílio e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

Localidades: Ananindeua (PA), Araçariguama (SP), Barueri (SP), Belém (PA), Cajamar (SP), Camaçari (BA), Canoas (RS), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Esteio (RS), Imbituba (SC), Irajá (RJ), Itapecerica da Serra (SP), Itapeva (SP), Itaú de Minas (MG), Laranjeiras (SE), Manaus (AM), Nobres (MT), Pecém (CE), Pinheiro Machado (RS), Paulista (PE), Primavera (PA), Recife (CE), Ribeirão Preto (SP), Rio Branco do Sul (PR), Rio Negro (PR), Salto de Pirapora (SP), Votorantim (SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Xambioá (TO).

*Com informações da assessoria

