É eletricista e está desempregado? Sine abre 350 vagas em Manaus

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 374 vagas de emprego para esta quarta-feira (25). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] .

Todas as vagas são publicadas diariamente, nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência comprovada na CTPS, cursos atualizados, CNH cat. E. Currículo atualizado.

350 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso de NR10, NR35, SEP e rede de distribuição. Currículo atualizado.

01 VAGA: MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO GERAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Saiba ler projetos, ter bom relacionamento, ser proativo, currículo atualizado.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Sem experiência na área.

OBS: Conhecimentos em tecnologia, pois utilizará ferramentas de computação gráfica, criativo e inovador. É necessário ter conhecimento em COREL DRAW, currículo atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área;

OBS: Boa capacidade física e disposição, agilidade no serviço, proativo, boa capacidade de organização, requer preparo, noções de higiene, currículo atualizado.

10 VAGAS: EXECUTIVO DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, experiência em vendas, motivado, acompanhe os seus resultados. Tenha foco na entrega de suas metas/resultados. Documentações atualizadas. Conhecimento de prospecção por telefone (televendas). Experiência em vendas de planos de saúde, telefonia, seguros e consórcios, currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, experiência em vendas, motivado, acompanhe os seus resultados. Tenha foco na entrega de suas metas/resultados. Documentações atualizadas, conhecimento em prospecção por telefone (televendas). Experiência em vendas de planos de saúde, telefonia, seguros e consórcios, currículo atualizado.

*Com informações da assessoria