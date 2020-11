Uber abre vagas de estágio e dá créditos para pedir viagens e delivery

Para participar, o candidato deve estar matriculado em curso superior com término previsto em entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 | Foto: Divulgação

A Uber abriu as inscrições para o programa de estágio 2021. Serão 20 vagas destinada a estudantes de qualquer curso universitário. Funcionando inicialmente de forma remota, as áreas de atuação serão em finanças, vendas e operações. Previsto para início em 2021, o estágio tem duração de um a dois anos.

Para participar, o candidato deve estar matriculado em curso superior com término previsto em entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 e ter inglês intermediário. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 22 de dezembro pelo site .

A fase inicial do processo seletivo será realizada on-line com ajuda de um chat bot. Por meio da ferramenta, será feita uma primeira seleção e alguns testes serão aplicados de maneira simples e rápida. Os candidatos aprovados nessa etapa seguirão para uma dinâmica de grupo e entrevista com gestores.

O estágio oferece bolsa-auxílio, além de benefícios como seguro saúde e odontológico, vale-refeição e créditos mensais para Uber e Uber Eats.

*Com informações de Correio Braziliense

