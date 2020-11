Inscrições abertas para o programa de trainee na Aegea Saneamento

Em sua 5ª edição, o programa de trainee da Aegea tem abrangência nacional e contará com 20 vagas | Foto: Divulgação

Manaus - A Aegea saneamento abriu inscrições para seu programa de trainee 2021, nesta quarta-feira (25). Desde junho de 2018, o grupo está presente na capital amazonense, através da concessionária Águas de Manaus. Em 2021, a companhia passará a atuar em 126 cidades brasileiras, atendendo mais de 11 milhões de pessoas.

Todo o processo de seleção, da inscrição às dinâmicas, será online. Candidatos de todo o país podem participar desde que formados entre dezembro de 2016 e dezembro 2019, com bacharelado nos cursos de Engenharias, Matemática, Estatística, Ciências Econômicas, Sistemas da Informação, Ciências da Computação e Análise de Sistemas.

Ter disponibilidade para viagens e mobilidade para mudar para qualquer cidade e/ou estado, domínio do pacote Office e inglês intermediário são os demais requisitos para participar da seleção. As inscrições podem ser feitas até 15/01/2021 pelo site aegea.across.jobs

O processo seletivo será dividido em seis etapas. Após a análise curricular, os candidatos selecionados passarão por testes online e em seguida, participarão do game Repense, de uma dinâmica de grupo e passarão pela etapa que consiste em entrevista por vídeo com a área de recursos humanos. Os finalistas seguem para um painel e entrevista com o gestor.

Em sua 5ª edição, o programa de trainee da Aegea tem abrangência nacional e contará com 20 vagas. Durante o período, os trainees ficarão em rodízio por diversas áreas da companhia, em diferentes unidades, podendo ser transferido para atuar em qualquer uma das regiões onde a empresa está presente.

Esse rodízio permitirá ao trainee identificar as diferentes realidades e desafios da empresa, conhecer as pessoas e as áreas e a entender de que forma eles se conectam com o propósito da Aegea, de movimentar vidas promovendo mais dignidade e saúde para a população das cidades onde presta serviços de saneamento básico. O salário é compatível com a posição e, entre os benefícios, a empresa oferece participação nos lucros, assistência médico-odontológica, seguro de vida, vale alimentação e transporte.

SOBRE A AEGEA - Em pouco mais de 10 anos de criação, a Aegea Saneamento vem construindo uma história de sucesso e parte fundamental dessa trajetória vem de sua governança e do reconhecimento do capital humano como um importante ativo.

Dentre os diferenciais da companhia está o “Respeito Dá o Tom”, programa de diversidade e igualdade racial da Aegea lançado em setembro de 2017. A iniciativa conta com três pilares principais - empregabilidade, desenvolvimento e relacionamento - promove a equidade nas oportunidades de acesso à empresa e de crescimento profissional dos colaboradores que se autodeclaram pretos e pardos e fomenta ações que contribuam com a educação e conscientização em prol do combate à discriminação racial.

Em Manaus, o grupo assumiu a gestão dos serviços de água e tratamento de esgoto em junho de 2018, através da concessionária Águas de Manaus. Desde então, a empresa vem promovendo melhorias na estrutura, operação dos sistemas e no relacionamento com a população da cidade.

