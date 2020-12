Precisa de Emprego? Sine divulga 37 vagas para diversas áreas

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] | Foto:

Manaus – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 37 vagas de emprego para esta quinta-feira (3).

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

06 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso de liderança, experiência em área industrial, disponibilidade de horário, conhecimento no Pacote Office, Currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área;

OBS: proativo, comunicativo, conhecimento na área de vendas, currículo atualizado.

18 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Disponibilidade de horário, primeiro emprego, trabalhar em equipe. Currículo atualizado.

03 VAGAS: ALMOXARIFE II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento dos procedimentos e processos de almoxarifado. Noções de sistema integrado (ex: PROTHEUS, WMS), noções de sistema aplicado ao gerenciamento de estoque (ex: KITANDA), conhecimentos em ferramentas de manufatura enxuta (ex: one piece flow production), (supermarket, kaizen, kanban, 5s, 5 whys), conhecimento em 5s, noções em sistema da qualidade, informática básica. Currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

