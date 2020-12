Sotreq abre inscrições para estágio e há vaga para Amazonas

| Foto:

O Grupo Sotreq abriu inscrições para os seus programas de estágio e de trainee 2021. São mais de 80 vagas distribuídas por onze estados brasileiros para universitários e recém-graduados de diversas áreas do conhecimento.

Programa de estágio

O programa tem 63 vagas para estudantes do penúltimo ano dos cursos de administração, contabilidade, comércio exterior, direito, economia, logística, ciência da computação, gestão de sistemas de informações, informática, relações internacionais, comunicação social, design instrucional, design gráfico, marketing, matemática, publicidade e engenharia (mecânica, computação, metalúrgica, minas, elétrica, civil, mecatrônica, eletrônica, automação e produção).

Ter conhecimento em pacote Office e inglês intermediário também são pré-requisitos. As vagas são para atuar nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de janeiro clicando aqui.

Para o Programa de trainee também há vagas para o Amazonas. Veja como:

O programa abriu 25 vagas para recém-formados em engenharia (mecânica, computação, metalúrgica, minas, elétrica, civil, mecatrônica, eletrônica, automação e produção) com até dois anos de conclusão.

Ter conhecimento avançado de inglês, pacote Office intermediário e disponibilidade para viajar também são pré-requisitos.

As vagas são para trabalhar nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Pará e São Paulo. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de dezembro clicando aqui.

Leia mais:

