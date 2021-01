Está em busca de emprego? Sine-AM divulga vagas para terça-feira (12)

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: MARCIO JAMES

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 23 vagas de emprego para esta terça-feira (12). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: CARREGADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em tintas de imóvel, carga e descarga, currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Verificar e fiscalizar produtos recebidos, controle de materiais, organização e limpeza do estoque, conhecimentos com tintas de imóvel, currículo atualizado.

03 VAGAS: CONSULTOR TÉCNICO DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Pacote Office avançado, conhecimento nas atividades de oficina mecânica e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área de concessionária e currículo atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro emprego.

OBS: Currículo e laudo médico atualizado (deficiência parcial e grau leve).

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Informática básica e avançada, currículo e laudo médico atualizado (deficiência parcial).

01 VAGA: AUXILIAR DE HOTELARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Disponibilidade para viagens, desejável curso de hotelaria, laudo e currículo atualizado.

