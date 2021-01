Trainee 2021: Honda abre vagas para profissionais recém-formados

Os cursos desejados são administração, engenharias, logística, estatística, matemática, marketing, economia e tecnologia. | Foto: Reprodução

A Honda abriu inscrições para programa de trainee 2021. As vagas são para atuar nas áreas de tecnologia da informação, comercial, crédito, gestão de clientes, seguros e riscos. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 18 de fevereiro através do site da Cia de Talentos. O programa está previsto para começar em abril de 2021.



Podem se candidatar profissionais de nível superior com formação entre dezembro de 2019 a março de 2021, que tenham conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para viajar e trabalhar em outra cidade.

Os cursos desejados são administração, engenharias, logística, estatística, matemática, marketing, economia e tecnologia.

As vagas são para trabalhar em Sumaré (SP), Manaus (AM) e São Paulo (SP). O processo seletivo será totalmente online.

Os selecionados receberão salário compatível com o mercado e benefícios - plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida; vale-transporte, fretado ou auxílio combustível; e vale-refeição ou refeitório no local.

Mais informações clique aqui.

