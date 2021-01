Empresa abre 400 vagas de emprego com home office

A Hotmart, empresa de ensino por meio de tecnologia, está com 400 vagas abertas para seu time de tecnologia. E com a decisão de não retornar aos escritórios, os novos desenvolvedores vão trabalhar em home office para sempre.

A nova modalidade de trabalho vale para as sedes no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, e nos escritórios no exterior, na Holanda, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia e França.

Vagas

As vagas oferecidas são para agente de atendimento ao cliente, analista de carreiras, analista de compras, analista de operações, engenheiro de dados, consultor de negócios, diretor de jurídico e outras. Mais informações sobre as vagas clique AQUI .

A decisão foi acelerada por causa das incertezas com a segunda onda de contágios pelo novo coronavírus. Após 2021, os escritórios serão abertos, mas os funcionários não terão obrigação de voltar ao trabalho presencial.

A empresa prevê um aumento de contratações em 2021. Os candidatos poderão estar em qualquer estado do Brasil, inclusive no Amazonas, mas serão vinculados à sede mais próxima de sua localização para fins de logística.

*Com informações do EXAME