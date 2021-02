Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus oferta 38 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira(18), por meio do Sine Manaus.

Devido a pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

Prefeitura oferta 38 vagas de emprego nesta quinta-feira, 18/2 | Foto: Divulgação

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota.

Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

1 vaga – Operador de CFTV (Monitoramento de Câmeras)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso Pacote Office;

Atividades – realizar monitoramento através de câmeras, realizando controle de acesso de pedestres e carros, observar e registrar ocorrências para repassar ao superior imediato e elaborar relatórios com as ocorrências do dia.

Enviar currículo com o assunto “Operador de CFTV – Monitoramento de Câmeras”

1 vaga – Laminador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com laminação;

Atividades – realizar a laminação na madeira e em acabamentos de MDF (Placas de Fibra de Média Densidade). Carga horária: 44 horas semanais, de segunda a sexta, e duas vezes por mês aos sábados.

Enviar currículos com o assunto “Laminador de Móveis Planejados”

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas;

Atividades – realizar vendas internas através da utilização de telefone e mídias sociais. Realizar vendas externas como PAP (Prova de Aptidão Profissional) e visitas agendadas. Realizar panfletagem.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

1 vaga – Auxiliar de Logística – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nos processos operacionais, como carga e descarga de mercadorias e organização do ambiente de trabalho.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Logística (PcD)”

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – experiência em vendas e possuir o curso Pacote Office. O candidato deve ter boa dicção e oratória, facilidade de trabalhar com o público e em equipe.

Enviar currículo com o assunto “Atendente de Telemarketing”

2 vagas – Instalador e Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria ”A/B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento das zonas da cidade de Manaus;

Atividades – instalar, limpar e realizar a assistência técnica em purificadores e bebedouros de água. Entregar os equipamentos em rotas e atender ao público presencial (na residência do cliente).

Enviar currículo com o assunto “Instalador e Técnico de Purificador”

1 vaga – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em Construção Civil;

Atividades – montagem de eletrocalha, montagem de iluminação, corte e dobra de barramento. Conhecimentos em bitola de cabo; Solda isotérmica, instalações de medidores de grandeza e “SPDA” Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

Enviar currículo com o assunto “Eletricista de Instalações”

1 vaga – Empregado Doméstico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar nas proximidades dos bairros: Ponta Negra, Compensa, Lírio do Vale e Tarumã;

Atividades – lavar, passar organizar casa ou escritório.

Enviar currículo com o assunto “Empregado Doméstico”

4 vagas – Eletricista – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso, participam de sua instalação e montagem, montam e reparam instalações elétricas, equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Eletricista (PCD)”

4 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica Industrial;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Mecânico de Máquinas Industriais (PcD)”

2 vagas – Serralheiro – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Serralheiro (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Automóveis – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Mecânico de Automóveis (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Soldador – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – quatro meses de Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem, organizar peças e local de trabalho na área de produção, manusear ferramentas e auxiliar nas soldagens.

Enviar currículo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Soldador (PcD)”

2 vagas – Servente de Obras – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – quatro meses de Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou pedreiro e auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras de alvenaria.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Servente de Obras (PcD)”

1 vaga – Auxiliar Mecânico de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em manutenção de máquinas e equipamentos a diesel. Ter disponibilidade para viagem;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas, pá carregadeira, escavadeira, rolo, caçamba e identificar peças com defeito para substituição.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar Mecânico de Máquinas Pesadas”

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência na área administrativa de manutenção de máquinas, equipamentos, que tenha habilidade em gerar relatórios de manutenção, saiba fazer cotação e tenha facilidade para manusear sistemas operacionais;

Atividades – realizar cotação de peças e outros insumos para a manutenção de máquinas pesadas/equipamentos (Terraplanagem) e caçambas. Gerar relatórios de manutenção, lançar dados no sistema, fazer controles de peças e insumos.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Compras”

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – experiência em rotinas administrativas, boa comunicação e organização. Conhecimentos em Pacote Office é diferencial.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

*Com informações da assessoria

