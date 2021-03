Veja as vagas de emprego em Manaus para esta sexta-feira

Há vagas também para ajudante de depósito e de estoque | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus oferta 34 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 5/3, por intermédio do Sine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]



No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

4 vagas – Ajudante de Depósito - Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – auxiliar na separação, entrega, embarque e desembarque de produtos.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Depósito (PcD)”

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”

1 vaga – Líder de Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com veículos pesados a diesel;

Atividades – supervisionar diretamente as atividades da equipe de manutenção de veículos leves e pesados, planejar manutenções e reparos de veículos, controlar a qualidade dos processos, registrar informações técnicas e administrativas em fichas e relatórios. Incentivar a equipe para que a mesma se desenvolva sem conformidades com normas e procedimentos técnicos.

Enviar currículos com o assunto “Líder de Mecânica”

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de serviços gerais, manusear máquinas e ferramentas aplicáveis à execução do trabalho com hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção predial.

Enviar currículos com o assunto “Artífice de Manutenção”

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de matemática básica, metrologia e leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar ensaios e inspeções de rotina nos produtos, analisar os resultados, monitorar a qualidade e solicitar as ações corretivas para os casos de não conformidade.

Enviar currículos com o assunto “Inspetor de Qualidade”

5 vagas – Vigia – Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Vigia (PcD)”

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar embarque e desembarque de mercadorias, atendimento ao cliente e reparação de mercadorias.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Depósito (PcD)”

10 vagas – Montador – Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar montagens de ar condicionados e equipamentos de informática, bem como, equipamentos auxiliares de acordo com o modelo, especificações e peças do conjunto a ser produzido, analisar possíveis defeitos através de instrumentos de medição e executar testes de verificação final para comprovar a qualidade do produto e seu pleno funcionamento.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Montador (PcD)”

2 vagas – Ajudante de Estoque – Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – receber e conferir a quantidade, volume e código dos produtos da empresa e fornecedores, estocar materiais em lotes de acordo com as especificações dos mesmos, auxiliar na organização do depósito para efetuar inventários físicos e ajudar os conferentes na medição para expedir, separar e controlar produtos danificados no depósito.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Ajudante de Estoque (PcD)”

2 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas Exclusivas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – receber, transportar e armazenar materiais comprados ou produzidos, seguir o endereçamento vigente no ato do recebimento, confrontar o material recém-chegado com as informações constantes na nota fiscal e especificações do pedido ou ordem de compra e organizar o acesso aos materiais mantidos em estoque.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de uma chácara, com serviços de jardinagem, limpeza e serviços em geral.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Supervisor de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento na área de cozinha industrial. Diferencial ter curso técnico em nutrição com o Conselho Regional de Nutrição ativo;

Atividades – controlar o preparo de refeições de funcionários, observando e instruindo quanto à aplicação de técnicas adequadas de higienização, pré-preparo e armazenamento de alimentos. Acompanhar a distribuição de refeições aos convidados. Monitorar níveis de estoque de gêneros alimentícios e materiais da cozinha, efetuando balanços e cálculos de consumo. Auxiliar na organização de arquivos, envios e recebimento de documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados.

Enviar currículos com o assunto “Supervisor de Cozinha”

1 vaga – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - diferencial ter experiência de vendas em frigoríficos;

Atividades – atender aos clientes, vender os produtos e prestar assistência aos clientes.

Enviar currículos com o assunto “Operador de Telemarketing”

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga Exclusiva a Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica. Diferencial ter conhecimento em pacote office;

Atividades - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência com vendas de peças e máquinas industriais, comerciais e agrícolas;

Atividades – realizar vendas e captação de novos clientes.

Enviar currículos com o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office, ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB", dentro do prazo de validade e morar no bairro Planalto ou nas proximidades.

Atividades – realizar cadastro, levantamento de produtividade, levantamento de documentação, comunicação com agências bancárias, seguradoras e realizar serviços do escritório.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar Administrativo”

*Em Tempo com informações da assessoria

