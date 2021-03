Precisa de emprego? Confira mais 37 vagas disponíveis nesta segunda

Manaus - O Governo do Amazonas disponibiliza 37 novas vagas de emprego nesta segunda-feira (8). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] .

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

03 VAGAS: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS:Com experiência na função, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: MECÂNICO CARRO A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, com experiência em mecânica e motores de veículos a diesel, curso de mecânica em autos a diesel, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função no ramo de eletroeletrônicos, conhecimento dos procedimentos e processos de almoxarifado, prática em sistema integrado e de gerenciamento, prática em ferramentas de manufatura enxuta, conhecimento no 5s, noções em sistema da qualidade, informática básica, pacote office, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: ESPECIALISTA DE PRODUÇÃO AP

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em áreas correlatas a função;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência no ramo de eletroeletrônicos, conhecimento dos processos de produção em eletroeletrônicos, pratica em máquinas de produção, domínio na área de produção SMT, prática em treinamento operacional e habilidades em gerenciar equipes, possuir curso de informática intermediária, pacote office, programa de transferência de materiais, noções de IPC, inglês básico, eletrônica básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, práticas e habilidade de costuras em geral, máquinas industriais, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: COSTUREIRA OVERLOQUISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, prática em máquinas industriais, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

04 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, com mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Com habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, com mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

