Quer trabalhar no Distrito Industrial? Sine abre 45 vagas pra produção

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 61 vagas de emprego para esta terça-feira (09). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected].

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, com conhecimento em usinagem, medição de paquímetro, micrômetro, ter curso de metrologia, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias e ferramentas de computação gráfica, domínio no COREL DRAW, currículo atualizado e documentação completa.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função em serviços de higienização e conservação, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em ciências contábeis ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área financeira, lançamento de notas fiscais, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimentos gerais em torneamento de peças diversas, rolos de moenda, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE PRODUÇÃO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e com mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com ou sem experiência

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, com mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria