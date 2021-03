Empresa seleciona para vagas com ganhos de até R$ 7,5 mil em Manaus

Manaus (AM) - O Grupo Tapajós, empresa da área farmacêutica está selecionando profissionais para oportunidades de emprego com vencimentos que vão de um salário mínimo a R$ 7,5 mil. Ao todo, são 11 vagas, sendo cinco de nível médio (três para pessoas com deficiência - PCDs) e seis para ensino superior.

As oportunidades são para trabalhar nas empresas do Grupo Tapajós em Manaus, tanto no centro de distribuição, como nas suas redes de drogarias: Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma.

Há vagas para :

- Operador de caixa (PCD),

- Auxiliar de estoque (PCD),

- Fiscal de loja,

- Consultor de vendas,

- Auxiliar administrativo (PCD),

- Farmacêutico,

- Assistente de projetos,

- Coordenador de segurança da informação,

- Analista de UX/UI,

- Analista de negócio (PO) e

- Auditor de prevenção de perdas.

Requisitos

Entre os requisitos específicos, as vagas de nível médio requerem, além da conclusão desse grau de ensino, conhecimentos no pacote Office, experiência na área selecionada para concorrer à vaga e disponibilidade total de horário.

Já as demais vagas, para ensino superior, além da graduação no curso referente à vaga e disponibilidade de horário, exigem tempo específico de experiência prévia na área e conhecimento avançado em Excel.

Além disso, para analista de UX/UI e coordenador de segurança da informação também são exigidos notório conhecimento em inglês. Já os candidatos PCDs também precisam apresentar laudo médico atualizado.

“Fora salários compatíveis com cada função a ser exercida, os selecionados também terão diversos benefícios, entre eles vale transporte, refeição no local de trabalho, seguro de vida e planos de saúde e odontológico, bem como todo tipo de incentivo para crescer e se destacar na carreira”, informa Moisés Marques, analista de recursos humanos (RH) do Grupo Tapajós.

Ele destaca que os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] até o dia 15 de março, informando a qual vaga desejam concorrer.

