Está desempregado? Veja vagas do Sine-AM para quinta-feira (11)

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 28 vagas de emprego para esta quinta-feira (11/03). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidade para trabalho em equipe, curso de informática básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: ESPECIALISTA DE PRODUÇÃO AP

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em áreas correlatas a função;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento dos processos de produção de eletroeletrônicos, prática em máquinas, domínio na área de produção SMT, prática em treinamento operacional, habilidades em gerenciar equipes, ter curso de informática intermediária, pacote office, shop floor, noções de IPC, inglês básico, eletrônica básica, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: TÉCNICO D-BUG

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento em manutenção e reparo de placas, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Design;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em desenho e artes gráficas, domínio de tecnologias e ferramentas de computação gráfica, domínio no COREL DRAW, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento no ramo de confecção, habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: MECÂNICO DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento em mecânica geral, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento dos processos de tratamento de efluentes, informática básica, boa comunicação, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGAS: MECÂNICO CARRO A DIESEL

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em mecânica e motores de veículos a diesel, curso de mecânica em autos a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

05 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para trabalhar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

03 VAGAS: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, ter CNH B, curso de NR 35, curso de operador de mini carregadeira (BOB CAT), disponibilidade para trabalhar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter conhecimentos gerais em torneamento de peças diversas, rolos de moenda, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Mecânica ou em Automação;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em eletrônica, sistema robotizado FANUC, automação industrial, sistema pneumático CLP, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, boa comunicação, ter mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria



Leia Mais:

Veja a receita de pudim de panela de pressão que fica pronto em 10 min

Confira as estreias mais esperadas em 2021 no cinema

Espetáculo ‘Quem Casa, Quer Casa’ é apresentado on-line neste sábado