IEL Amazonas abre quatro vagas para estágio em Manaus

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está com quatro vagas de estágio para estudantes de nível superior dos cursos de Informática (uma), Ciência da Computação (uma), Engenharia de Produção (uma), e Engenharia da Computação (uma). Todas para atuação em Manaus de forma presencial.

O valor da bolsa para nível superior vai de 500 a 700 reais. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas, www.fieam.org.br/iel e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail.

A instituição informa que não serão recebidos currículos por e-mail e que seu funcionamento está sendo realizado no formato de Home Office, de segunda a sexta-feiras, das 8h às 14h. Mais informações também pelas redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e no contato: [email protected]

*Com informações da assessoria