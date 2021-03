Vagas de emprego: Águas de Manaus abre seleção para nível médio; veja

Os agentes de saneamento da Águas de Manaus atuam em diversas funções | Foto: Divulgação

Manaus - A concessionária Águas de Manaus está selecionando 72 profissionais de nível médio completo para a vaga de Agente de Saneamento. Os interessados devem enviar os currículos até o dia 31 de março, por e-mail. Pessoas com Deficiência (PCD´s) também podem concorrer às vagas na empresa que gerencia os serviços de água e esgoto na cidade.

Os interessados em participar da seleção devem enviar o currículo no endereço [email protected], informando no campo “assunto” a vaga pretendida. A pessoa com deficiência também deve mencionar a sigla PCD no assunto do e-mail. É necessário ter carteira de habilitação (CNH) categoria B. Cursos nas áreas de elétrica, hidráulica e proatividade são diferenciais no processo seletivo.

Os agentes de saneamento da Águas de Manaus atuam em diversas funções. Entre elas, estão realizar vistorias nas ligações de água e esgoto, efetuar serviços hidráulicos de manutenção, trabalhos de escavação, compactação de solo e limpeza das obras.

A Águas de Manaus recebe os currículos até o dia 31 de março. Os selecionados começam a fazer entrevistas na empresa nas semanas seguintes. Entre os benefícios oferecidos pela concessionária, estão vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, odontológico e capacitações profissionais. “Todas as nossas oportunidades de trabalho são extensivas a qualquer profissional habilitado que tenha aderência ao perfil e requisitos. A empresa presta um serviço essencial para a cidade e, mesmo com a pandemia, nosso quadro de colaboradores aumentou”, disse Marina Sampaio, coordenadora de Recursos Humanos da Águas de Manaus.

*Com informações da assessoria

